Юрист подтвердил, что помиловать заключённых-участников СВО может только президент

Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявление пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова, заявившего, что помилование заключённых, участвующих в спецоперации, осуществляется только по указу президента.

Эксперт подтвердил, что помиловать заключённых может только президент страны, и никто иной — ни суд, никакие другие лица.

"Помилование — это исключительно компетенция президента. Поэтому в данном случае формируются некие списки. Они могут формироваться на базе регионов. То есть губернаторы формируют эту позицию, комиссии, специально созданные в каждом регионе, так называемые комиссии по помилованию, которые формируют и рассматривают персональное дело каждого. После чего подготавливается в общий указ и издается указ. Он может быть закрытым указом. На основании этого указа людей помилуют", — объяснил Алешкин.

Юрист уточнил, что указом президента о помиловании отменяются все ранее назначенные приговоры суда.

Алешкин подчеркнул, что помилование — это исключительно воля и компетенция президента. Поэтому не исключено, что люди, которые участвовали в военной операции, могли быть помилованы.

Ранее Песков заявил, что помиловать заключённых, принимающих участие в спецоперации, сняв с них все ранее установленные судимости, может только президент, который в таких случаях подписывает соответствующий указ.

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