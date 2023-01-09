Гендиректор РЭО Буцаев разъяснил гражданам РФ новые штрафы за выброс мусора из окон авто

Стало известно о новых штрафных санкциях за выброшенный из окна автомобиля мусор. Нововведения вступают в силу уже с 11 января. Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев пояснил россиянам нюансы.

Речь идёт о тех случаях, когда факт выброса мусора из окна авто на обочине дороги зафиксировали камеры наблюдения видео- или фотосъемки, которые работают в автоматическом режиме. Статья 8.2 КоАП РФ предусматривает привлекать к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировке, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления, пояснил гендиректор РЭО.

"С 11 января вступают в силу нововведения. Теперь если сброс мусора из автомобиля зафиксирован на камеру, норма КоАП РФ, по которой нарушитель не обязан доказывать свою невиновность, применяться не будет", — приводит слова Буцаева Телеканал "360".

За данные правонарушения предусмотрен штраф, а для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возможно приостановление деятельности на 90 суток.

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