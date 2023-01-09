Новогодней ёлке можно подарить вторую жизнь: щепа, настой и баня

Самым лучшим вариантом утилизации новогодних ёлок является сдача в пункт приёма хвойных деревьев, где из них делают щепу для обустройства экологических троп. Также щепа подходит для украшения клумб и служит в качестве подстилки для животных в вольерах.

Кроме того, после окончания новогодних праздников ёлка может пригодиться и на дачном участке. Как сообщает Москва 24, хвою закапывают в грядки в качестве удобрения, а ствол дерева отлично идёт на дрова. Также из веток можно сделать душистый веник для бани.

Хвоя богата витаминами, которые оказывают положительное влияние на кожу и волосы. Поэтому можно использовать настой из еловых иголок и добавлять его в тёплую ванну.

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