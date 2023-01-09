По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль не может сказать ничего хорошего относительно слов актёра Артура Смольянинова.
Представитель Кремля подчеркнул, что о заявлении артиста должны, скорее, подумать соответствующие органы.
"Ничего хорошего в Кремле о словах этого актера не думает. В данном случае важнее, что о его словах думают наши соответствующие ведомства", — сказал Песков.
Ранее Смольянинов признался, что если бы он участвовал в спецоперации, то воевал бы на стороне Украины, а на Россию "ему наплевать", как и на то, что от неё в итоге останется.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.