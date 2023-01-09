Песков: про заявление Смольянинова в Кремле не могут сказать ничего хорошего

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль не может сказать ничего хорошего относительно слов актёра Артура Смольянинова.

Представитель Кремля подчеркнул, что о заявлении артиста должны, скорее, подумать соответствующие органы.

"Ничего хорошего в Кремле о словах этого актера не думает. В данном случае важнее, что о его словах думают наши соответствующие ведомства", — сказал Песков.

Ранее Смольянинов признался, что если бы он участвовал в спецоперации, то воевал бы на стороне Украины, а на Россию "ему наплевать", как и на то, что от неё в итоге останется.

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