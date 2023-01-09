Курганский губернатор Шумков: самая эффективная управленческая технология в РФ — это "пинок животворящий"

По мнению курганского губернатора Вадима Шумкова, никакие обучающие курсы или тренинги, материальное или моральное стимулирование не могут сравниться в России по эффективности универсальным инструментом — "пинком животворящим".

Губернатор уверен, что результативность этой русской технологии проверена временем, и никакие современные инструменты не смогут её "переплюнуть".

"Все многочисленные курсы обучения и повышения квалификации, многообразие инструментов материального и морального стимулирования, а также тренинги и коучинги, преломленные через реальный управленческий опыт, свидетельствуют только о том, что наиболее эффективной российской управленческой технологией остается переживший века "пинок животворящий". На том стояла и стоять будет русская земля", — написал Шумков в своём Telegram-канале.

Иногда, в особо сложные моменты, пинок приходится дополнять молитвой, и это сочетание в случае с россиянами всегда работает в разы эффективнее и оперативнее, чем намного более дорогие и при этом бесполезные при наложении на российскую реальность инструменты, добавил Шумков.

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