Шахназаров не считает, что слова Смольянинова готовности воевать за Киев заслуживают внимания

Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров оценил высказывание актёра Артура Смольянинова насчёт его желания участвовать в украинском конфликте на стороне Киева.

По мнению режиссёра, слова Смольянинова вообще не заслуживают внимания, поскольку никакой значимости в российской культуре этот артист не имеет.

"Я не думаю, что имеет смысл вообще придавать значение тому, что сказал Смольянинов. Ну кто такой Смольянинов? Он что-то сделал? Что-то сыграл? Я понимаю была бы какая-то фигура важная в культуре, человек чего-то добился, что-то построил, что-то сделал, сыграл какие-то выдающиеся роли, тогда имеет смысл обсуждать, а это вообще никто", — сказал Шахназаров в беседе с "Известиями".

Режиссёр предположил, что Смольянинов "сошёл с ума", или просто наконец продемонстрировал свою настоящую позицию, которую до сих пор скрывал.

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