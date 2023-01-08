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Врач-пульмонолог о состоянии Михалкова: "Количество ядов в теле больного зашкаливает"

Общество

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, что происходит в организме попавшего в реанимацию Никиты Михалкова.

Пурясев предположил, что режиссёр страдает бактериальным поражением, которое чаще всего провоцируется пневмококком. Инфекция вызывает воспаления лёгких.

Организм, по словам медика, в результате бактериальной атаки отравляется отмершими аэробными микроорганизмами, которые разъедают лёгочную ткань.

"Представьте себе: лёгочная ткань плавится от пневмококка, как лёд — от воздействия огня. Количество ядов в теле больного зашкаливает, и главное здесь — дезинтоксикационная терапия. Надеюсь, ему делают гемодиализ", — цитирует слова Пурясева "Комсомольская правда".

Ране о болезни Никиты Михалкова высказалась Ксения Собчак.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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