Врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, что происходит в организме попавшего в реанимацию Никиты Михалкова.
Пурясев предположил, что режиссёр страдает бактериальным поражением, которое чаще всего провоцируется пневмококком. Инфекция вызывает воспаления лёгких.
Организм, по словам медика, в результате бактериальной атаки отравляется отмершими аэробными микроорганизмами, которые разъедают лёгочную ткань.
"Представьте себе: лёгочная ткань плавится от пневмококка, как лёд — от воздействия огня. Количество ядов в теле больного зашкаливает, и главное здесь — дезинтоксикационная терапия. Надеюсь, ему делают гемодиализ", — цитирует слова Пурясева "Комсомольская правда".
Ране о болезни Никиты Михалкова высказалась Ксения Собчак.
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