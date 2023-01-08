Депутат Драпеко о Смольянинове, выразившем желание воевать на стороне Киева: "Ну сукин сын"

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко жёстко отозвалась об актёре Артуре Смольянинове, который пожелал принять участие в спецоперации на стороне Украины.

По словам парламентария, Смольянинов после такого — настоящий "сукин сын", который всеми будет проклят.

Депутат признала, что актёрам вообще свойственна излишняя эмоциональность, однако считает, что Смольянинов сделал своё высказывание вовсе не на эмоциях.

"Ну сукин сын, что могу сказать. Я думаю, что проклят будет своей страной, своими зрителями и, я думаю, историей. Похоже, что человек выбрал какую-то свою дорогу. Ну туда ему и дорога", — сказала Драпеко в эфире РЕН ТВ.

Ранее Смольянинов сообщил, что если бы ему пришлось принимать участие в спецоперации, он бы воевал на стороне Украины, а на Россию и её будущее "ему плевать".

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