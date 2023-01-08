Депутат Лантратова: рада, что Смольянинов уехал, человек потерял связь со страной

Депутат Госдумы Яна Лантратова считает, что актёр Артур Смольянинов потерял связь с Россией.

Парламентарий в разговоре с РИА Новости в связи с высказываниями Смольянинова насчёт СВО подчеркнула, что пора уже на законодательном уровне решать, какой должна быть реакция властей на обвинения в адрес РФ, поступающие от деятелей культуры и шоу-бизнеса.

Депутат добавила, что Смольянинов принял верное решение об отъезде из России.

"Человек потерял связь со своей страной, ему ближе позиция противников. Рада, что он уехал. Это очень хорошее решение. Не для него самого, а для нашей страны", — сказала Лантратова.

Парламентарий отметила, что говорящие подобные вещи артисты не имели возможности стать свидетелями настоящего человеческого горя в Донбассе, потому что в это время "зарабатывали деньги, пили шампанское на корпоративах и развлекались".

Лантратова предложила обсудить этот вопрос на уровне Госдумы, чтобы решить, как реагировать на подобные выходки.

Ранее Смольянинов сказал, что хотел бы участвовать в украинском конфликте на стороне Киева, а на Россию ему "наплевать" даже в том случае, если от неё останется всего лишь одна-единственная область.

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