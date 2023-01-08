В Москве простились с военкором Кириллом Романовским

Журналист Аббас Джума рассказал о том, как прошла церемония прощания с военным корреспондентом Кириллом Романовским.

В московском в ЦКБ №1 состоялось прощание с военным корреспондентом Кириллом Романовским. Церемонию посетили родные и близкие журналиста, а также его друзья и коллеги. Аббас Джума отметил, что Романовский умел ладить с самыми разными людьми и объединять их.

"Для всех он становился примером. Для меня — примером, как прожить достойную жизнь, увидеть так много горя, каждый день чувствовать, что смерть вот-вот настигнет, но все равно остаться человеком. Я тебя никогда не забуду, дорогой Кирилл. Вечная тебе память, спи спокойно", — пишет Аббас Джума в своем Telegram-канале.

За свою карьеру Романовский успел поработать во многих горячих точках, включая Сирию, Афганистан и Донбасс. Коллеги ценили и уважали журналиста, много людей пришли проститься с ним, отметил Джума. Корреспондент был награжден "Орденом мужества". На кадрах с церемонии можно также заметить ордена и жетон ЧВК "Вагнер".

Проститься с военкором приехал петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Он назвал Романовского корреспондентом, который "делал правду" о боевых действиях. Также Пригожин добавил, что во время их последней встречи Романовский поделился, что заканчивает книгу фронтовых заметок с рассказами разных бойцов.

Депутат Государственной думы Василий Власов, в свою очередь, назвал работу Романовского в горячих точках примером настоящего мужества и самоотверженности.