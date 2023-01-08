Депутат Бессараб выступила против сокращённого рабочего дня после новогодних праздников

Россиянам не нужен сокращённый рабочий день после новогодних каникул. Такую точку зрения высказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Да, после такого праздного времяпрепровождения достаточно сложно выходить на работу в первый день, но люди быстро втягиваются. Особенно с учетом того, сколько накоплено работы после выходных и придется ее быстро переделывать. Сокращенный рабочий день после новогодних праздников — избыточно", — сказала Бессараб в разговоре с URA.RU.

Парламентарий напомнила, что у всех россиян разные условия труда, и в любом случае угодить всем невозможно. С таким же успехом можно было бы сократить время работы по понедельникам, чтобы людям было проще "втягиваться" в трудовые будни после выходных, отметила Бессараб.

"А еще у кого-то 28-дневный календарный отпуск, а других еще больше, тогда вообще выходить невмоготу", — с иронией заметила депутат.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.