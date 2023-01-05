Врио главы ДНР Пушилин прокомментировал приказ Путина: "О перемирии и речи быть не может"

Врио главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал приказ Владимира Путина и заявил, что "о перемирии и речи быть не может".

Пушилин заявил, что союзные силы не будут инициатором огня по ВСУ, однако будут отвечать на провокации противника. Врио главы ДНР заявил, что "рождественское перемирие" касается лишь "инициативного огня или наступательных действий" ВС РФ.

"Это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения", — заявил Пушилин.

Он также отметил, что приказ президента РФ "относится к православным людям", которым важно посетить церковь и отстоять службу. По мнению Пушилина, руководство Украины к таким людям не относится.

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