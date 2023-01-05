Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Испанцы пришли в восторг от выступления фигуристки Валиевой в образе Уэнсдей Аддамс
Зеленский заявил, что мир будет знать заранее о новых мобилизационных шагах РФ
Арестович заявил о переброске 10 тыс. мобилизованных ВС РФ под Бахмут и Соледар
США назвали "цинизмом" предложение России о прекращении огня на Украине
Украину не внесли в список приглашённых на саммит "Большой двадцатки"
Британский принц Гарри рассказал про свой первый сексуальный опыт: "Отшлёпала и прогнала"
Берлин не поддержал предложение Москвы о прекращении огня на Украине
Подкрепления ВС Украины теряют в Артёмовске по 850 боевиков в неделю
РВ: боевик ВСУ пригрозил перерезать горло пограничникам Белоруссии

Врио главы ДНР Пушилин прокомментировал приказ Путина: "О перемирии и речи быть не может"

Общество

Врио главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал приказ Владимира Путина и заявил, что "о перемирии и речи быть не может".

Пушилин заявил, что союзные силы не будут инициатором огня по ВСУ, однако будут отвечать на провокации противника. Врио главы ДНР заявил, что "рождественское перемирие" касается лишь "инициативного огня или наступательных действий" ВС РФ.

"Это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения", — заявил Пушилин.

Он также отметил, что приказ президента РФ "относится к православным людям", которым важно посетить церковь и отстоять службу. По мнению Пушилина, руководство Украины к таким людям не относится.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Медведев ответил генсеку НАТО цитатой из Оруэлла

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки вооружения Киеву — путь к миру на Украине.

Медведев ответил генсеку НАТО цитатой из Оруэлла
Авиация России нанесла удар по позициям ВСУ в районе Сватово
Авиация России нанесла удар по позициям ВСУ в районе Сватово
Максим Галкин* на концерте в Дубае превзошёл Меладзе, поддержав Украину
Экс-разведчик США Риттер: Россия осмелилась противостоять НАТО, начав СВО на Украине
Россиянам приготовиться: Зеленский двинул в атаку "диванные войска" украинских ИПсО Ольга Лебедева Выхода нет: Зеленский сдал бандеровские скрепы полякам Любовь Степушова Знак зодиака 2 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
Fox: президент США Байден хотел вспомнить мудрость, но только насмешил американцев
Экс-офицер США Иствуд похвалил ударный беспилотник С-70Б "Охотник" РФ
Аналитик Дикинсон: Украина готовится к масштабному наступлению зимой
Аналитик Дикинсон: Украина готовится к масштабному наступлению зимой
Последние материалы
Зеленский заявил, что мир будет знать заранее о новых мобилизационных шагах РФ
Арестович заявил о переброске 10 тыс. мобилизованных ВС РФ под Бахмут и Соледар
Врио главы ДНР Пушилин прокомментировал приказ Путина: "О перемирии и речи быть не может"
США назвали "цинизмом" предложение России о прекращении огня на Украине
Британский принц Гарри рассказал про свой первый сексуальный опыт: "Отшлёпала и прогнала"
Украину не внесли в список приглашённых на саммит "Большой двадцатки"
Берлин не поддержал предложение Москвы о прекращении огня на Украине
Подкрепления ВС Украины теряют в Артёмовске по 850 боевиков в неделю
РВ: боевик ВСУ пригрозил перерезать горло пограничникам Белоруссии
Харламова призывают отобрать ребёнка у Асмус: "Гарик, отсуди дочь"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников