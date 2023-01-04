Шукшина опубликовала пост о Меладзе и Орбакайте: "Хочешь — Бог храни Америку, хочешь — слава Украине"

Мария Шукшина разместила пост, в котором объясняется, что патриотизм в России должен проявляться в бесконечном трауре.

Заслуженная артистка России опубликовала пост, где даётся оценка поведению российских звёзд.

"Чем дальше, тем горче: "случайные" Орбакайте и Николаев в цветах украинского флага на центральном канале, там же гадалки и бесконечные экстрасенсы, весёлые передачки, Меладзе с "хочешь — Бог храни Америку, хочешь — слава Украине" — он просто артист", — гласит текст поста.

Автор публикации отмечает, что на фоне этого проходят бесконечные тихие похороны молодых мужчин, отцов, братьев, мужей.

В посте россиян призывают очнутся, так как телевидение заполонили "Малаховы и Красовские".

"Наш патриотизм — это слезы по нашим погибшим, сейчас это траур бесконечный, это протянутая рука соседке у которой сына убили, муж не вернулся, это помощь ребёнку, который " судя по созданной вами рекламе: увидит айфон, получит несколько миллионов, но никогда не будет знать отца… Доколе?" — вопрошает автор поста.

Ранее Мария Шукшина назвала "верхом цинизма" новогодние ТВ-шоу.

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