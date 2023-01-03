Священник Островский о травле Меладзе: Военные склады забиты новейшей техникой и обмундированием

Священник Павел Островский считает, что критикующие Валерия Меладзе чиновники сами заслуживают наказания.

Известный священнослужитель, публицист и автор книг Павел Островский пристыдил тех, кто ринулся обвинять певца Валерия Меладзе.

"На концерте к Меладзе подошел пьяный мужчина с проукраинскими взглядами и стал певца просить под камеру телефона записать что-то поздравительное своей жене. Ну а в конце "диалога" он сказал в адрес артиста — "слава Украине", на что Меладзе на автомате ответил "героям слава", — написал иерей в своём микроблоге.

Островский считает, что те, кто обвиняют певца и требуют лишить его званий и гражданства, просто зарабатывают себе политические очки.

"Ура! Очередной враг найден… Ведь начать требовать ответов у вышестоящей власти ответов на злободневные вопросы кишка тонка, а тут можно сесть на белого коня и начать махать патриотической шашкой", — поделился свои мнением священнослужитель.

Он иронично отметил, что других проблем в нашей стране больше нет.

"Нищета побеждена, демографический подъем, военные склады забиты новейшей техникой и обмундированием, коррупция и кумовство остались в прошлом, народ верит власти и в результаты выборов", — перечислил достижения РФ Островский.

Он призвал присмотреться к тем, кто позволяет себе критиковать артиста.

"Если с такой строгой мерой, к которой некоторые чиновники относятся к Валерию Меладзе, начать мерить самих чиновников, то тюремный срок раем покажется", — написал Островский.

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