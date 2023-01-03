Жители Тулы сняли на видео "ограбление" бобрами продуктового склада

В Туле бобры устроили ограбление продуктового склада в духе фильма "11 друзей Оушена" и попали на видео.

Бобёр несёт капусту

Местные жители сняли на видео, как бобры пытаются унести как можно больше овощей.

Трое бобров под проливным дождём шлёпали по лужам и тащили в зубах морковь и капусту из ближайшего магазина.

При этом самый усердный воришка даже отстал от своих пособников, так как ему непросто далась одновременная кража и морковки, и кочана капусты далась непросто.

Ему пришлось несколько раз останавливаться, чтобы отдохнуть. В итоге он всё же справился с поставленной задачей и не выпустил изо рта добычу.

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