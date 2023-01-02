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Астролог Лукашевич заявила об окончании спецоперации России на Украине к концу 2023 года

Общество

Астролог Татьяна Лукашевич спрогнозировала ход спецоперации в 2023 году. Она отметила, что мир ждут эпохальные перемены. Об этом она рассказала изданию "Комсомольская правда".

Лукашевич увидела уход двух крупных политиков. Это Джо Байден, против которого могут запустить процедуру импичмента, и Реджеп Тайип Эрдоган. В правительстве России также должны произойти перемены.

Спецоперация должна закончиться к концу 2023 года. Интенсивные бои ожидаются в феврале, марте, апреле. После этого возможны мирные переговоры.

Лукашевич отметила, что Украина не сможет вернуться в прежние границы. А Крым закончил космический цикл и будет российским навсегда.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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