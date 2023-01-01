Коц заявил об именах военных, стоявших за президентом РФ Путиным в новогоднем обращении

Во время новогодней речи за спиной у Владимира Путина стояли военнослужащие, отличившиеся в ходе спецоперации. О них подробнее рассказал корреспондент издания KP.RU Александр Коц.

Новогоднее обращение Путина

Одна из участниц — капитан медицинской службы 71-го полка Анна Сидоренко. Медик помогла выжить не одному раненому на поле боя. Также за спиной Путина стоял механик-водитель танка Т-72БЗ, житель Еврейского автономного округа Тимофей Матвеев, который был удостоен звания Героя России.

В новогоднем обращении приняли участие и командир артиллерийского полка, подполковник Дмитрий Жарких и доброволец, рядовой Александр Амелин. Этими военнослужащими получены ордена Мужества.

31 декабря награду президента вручили командующему Объединённой группировкой войск Сергею Суровикину. Генерал получил орден Святого Георгия III степени.

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