На улицах Москвы в новогоднюю ночь танцевали под песню Сердючки "Гуляночка"

В новогоднюю ночь люди на улицах Москвы танцевали под песню известного украинского пародиста Андрея Данилко (Верка Сердючка) "Гуляночка". Видео массового веселья в центре российской столицы появилось в Сети.

Отметим, в этом не было бы ничего удивительного, поскольку под "Гуляночку" танцуют по всей России уже почти 20 лет. Правда, в этом году был нюанс — в песне, которая исполняется на русском языке есть такие слова в припеве: "Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так".

Однако, они, как видно, нисколько не смутили москвичей. Под весёлую музыку украинского исполнителя плясали не только простые жители столицы, но и Дед Мороз со Снегурочкой.

Напомним, артист Данилко после начала спецоперации на Украине не раз допускал резкие высказывания в адрес российских властей.

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