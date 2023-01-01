Эксперт призвал организовать "новогодний детокс" от мессенджеров ради улучшения личной жизни

Глава "Яндекс 360" для бизнеса Алексей Рундасов рассказал о важности "цифрового детокса" и чистки в мессенджерах.

Эксперт порекомендовал общаться во время праздников в основном в формате офлайн. Вместе с этим специалист посоветовал покинуть бесполезные чаты и группы, ограничить использование приложений и просмотр развлекательных постов.

"Вспомните, чем вы действительно любите заниматься", — призвал Рундасов, слова которого приводит РИА Новости.

В качестве примеров досуга собеседник издания привёл беседы с товарищами, путешествия и спорт. По мнению Рундасова, время без гаджетов помогает сохранить баланс между работой и личной жизнью.

Ранее в Pravda.Ru рассказали, что такое "цифровая деменция".

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