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Беженка из Одессы обратилась с новогодними пожеланиями к Зеленскому

Общество

К президенту Украины Владимиру Зеленскому обратилась с новогодними пожеланиями жительница Одессы Оксана, которая бежала на Урал от киевского режима. Она выразила надежду на то, что для него 2023 год станет последним как для главы государства.

Беженка заявила, что Зеленский сделал всё для разрушения Украины и разделения людей. Без сомнений, его режим можно назвать кровавым, добавила она в беседе с агентством URA.RU.

В наступающем году женщина пожелала президенту Украины мудрости, чтобы осознать всё то, что он сотворил со страной, с людьми, и сколько судеб разрушил.

"Я желаю ему мужества, чтобы признать свои ошибки. Я желаю ему смелости, чтобы покинуть свой пост и страну. Надеюсь, что Новый год жители Украины проведут без Зеленского", — заключила бывшая одесситка.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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