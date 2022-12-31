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Депутат Госдумы Александр Толмачёв стал Дедом Морозом

Общество

Московское областное отделение общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" по традиции накануне Нового года организовало автопробег Дедов Морозов.

Депутат Госдумы Александр Толмачёв стал Дедом Морозом

Мероприятие охватило всё Подмосковье. Представители МГЕР в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек на брендированных автомобилях разъехались по городским округам, чтобы поздравить воспитанников учреждений соцзащиты с наступающими праздниками и подарить сладкие угощения. Автопробег стартовал 28 декабря в Химках. Отсюда и до города Щёлково его возглавил депутат Государственной Думы, лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачёв. Праздничная делегация приехала в щёлковский центр помощи семье и детям "Доверие". Александр Толмачёв в образе Деда Мороза поздравил 60 воспитанников и каждому подарил сладости. Для ребят участники автопробега провели развлекательную программу.

"Центр "Доверие" ведёт важнейшую работу для особенных и попавших в сложную жизненную ситуацию ребятишек, и в этом деле учреждению нужна поддержка, участие добрых сердец. Здесь дети, в том числе и те, у которых ограничения по здоровью, получают необходимую реабилитацию. Мы с радостью приехали в гости. Все обрадовались нам и получили заряд положительных эмоций. Детские улыбки и звонкий смех стали для нас лучшей наградой", — сказал Александр Толмачёв.

До Нового года участники автопробега посетят четыре десятка учреждений соцзащиты и поздравят более трёх тысяч ребятишек, каждому вручат сладкие угощения. Также они с подарками навестят семьи мобилизованных участников специальной военной операции.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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