Медведев в новогоднем обращении заявил, что РФ положит конец киевскому режиму

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём новогоднем поздравлении россиянам фактически сформулировал ещё одну задачу специальной военной операции на Украине и заверил, что она будет достигнута.

"Положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве", - написал Медведев в своём Telegram-канале.

Он добавил, что Москва не могла больше смотреть на то, как киевский режим подвергает геноциду, обстрелам и блокаде людей на Донбассе.

Политик также заявил, что прошедший 2022 год стал исключительно важным, драматичным и переломным для каждого жителя России.

Ранее экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на заявление министра обороны Украины Резникова пословицей про "уши от мёртвого осла".

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