Владелица "концлагеря" для животных пожаловалась полицейским на зоозащитницу

Владелица приюта для животных "Тузик и Мурзик", на который жалуются зоозащитники Нижнего Новгорода, решила бороться с критиками их же оружием и обратилась в полицию.

Активисты уверены, что приют фактически является племенным питомником, где несколько сотен кошек и собак вынуждены выживать в ужасных условиях, а потому называют его "концлагерем".

Как рассказали в городском управлении МВД, сейчас на рассмотрении у правоохранителей находится несколько заявлений, в которых граждане жалуются на ненадлежащий уход за животными жительницей Ленинского района.

Хозяйка приюта также решила воспользоваться помощью стражей порядка, пишет издание newsnn.ru. Женщина во встречном заявлении сообщила о неправомерных действиях зооактивистки.

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