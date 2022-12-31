Многие россияне привыкли использовать новогодние праздники в качестве небольшого отпуска и уезжать на отдых, но их пустующие квартиры могут стать приманкой для грабителей.
Чтобы не стать жертвой воров, стоит заранее позаботиться о безопасности собственного дома, заявил эксперт Группы компаний безопасности "Витязь" Петр Фефелов.
"Квартиру нужно поставить под охрану. На окнах и дверях должны быть видимые наклейки, подтверждающие тот факт, что квартира находится под охранной предприятия", — посоветовал специалист в интервью Радио 1.
Если жилище находится в многоквартирном доме, не лишним будет подружиться с соседями, которые правильно отреагируют на подозрительную активность у чужой двери, и не экономить на освещении лестничной площадки, отметил Фефелов.
Также можно воспользоваться различными электронными устройствами, которые могут по таймеру включать лай собаки или свет в квартире, создавая у злоумышленников полную уверенность, что хозяева находятся дома.
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