Жители Красноярска заметили на улице скачущего зайца

В Красноярске на улице был замечен дикий заяц. Животное пробежало мимо между улицами Ольховая и Соколовская. Местный паблик опубликовал соответствующую видеозапись.

Человек назвал встречу с зайцем чудом, ведь он является символом 2023 года, пишет prmira.ru.

"Это же классно — накануне нового года встретить его символ, на счастье и удачу", — признались люди в комментариях.

Один пользователь отметил, что "после праздников таких символов года может появиться ещё больше на улицах города". Некоторые люди выбирают зайцев в качестве подарков себе на Новый год. Однако после этого сталкиваются со сложностями с содержанием животного, вследствие чего вынуждены выпускать его на улицу.

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