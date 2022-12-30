Стилист Лисовец посоветовал в 2023 году носить платья и пиджаки

Стилист Владислав Лисовец сообщил, что в 2023 году появится тренд на женственность и элегантность. Спортивная одежда станет не такой актуальной, добавил эксперт.

Он порекомендовал модницам покупать платья, пиджаки и приталенные жакеты. Вместе с этим специалист отметил, что джинсы не с заниженной талией всё ещё можно носить.

"Бархатные ткани, подчёркивающие сексуальность, прозрачные кружевные ткани, но при этом должно быть не слишком вульгарно", — заявил стилист, слова которого приводит NEWS.ru.

Также собеседник издания посоветовал смешивать красный, розовый и голубой цвета с жёлтым и бордовым.

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