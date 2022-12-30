Полицейские в Омске задержали поджигавшего автомобили с символом Z мужчину

Омские полицейские задержали мужчину, который поджигал машины с символами военной спецоперации РФ на Украине.

По данным Telegram-канала Baza, преступления произошли седьмого и 12 октября, седьмого ноября. Как заявили журналисты в четверг, 29 декабря, 45-летний злоумышленник намеревался пожечь трансформаторную будку. В СМИ подчеркнули, что инженер повредил кабельные линии.

Вместе с этим издания сообщили, что мужчина задержан. Он признал вину, добавили журналисты.

Ранее в московском пункте выдачи заказов "Боксберри" случился конфликт. Юрист организации и оператор выдачи подрались из-за символа Z.

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