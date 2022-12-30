Житель ЯНАО стал победителем предновогодней лотереи, став богаче на 20 млн рублей

Удача в предновогодней лотерее улыбнулась жителю Ямало-Ненецкого АО. Его выигрыш составил 24 244 344 рубля, при том что лотерейный билет обошёлся счастливчику в 3600 рублей.

Информация о выигрыше появилась на официальном Telegram-канале "Столото".

"Только что участник из Ямало-Ненецкого АО выиграл 24 244 344 в "Рапидо" — посмотрите, какая красивая сумма. Счастливый билет был куплен в мобильном приложении "Столото" за 3600. Победитель сделал развернутую ставку, отметив во втором поле все четыре числа. Полученную комбинацию он поставил сразу на 3 тиража", — сказано в посте.

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