Четверо из десяти россиян верят в новогодние приметы

Четверо из десяти россиян верят в новогодние приметы и соблюдают ритуалы, сообщили аналитики.

К примеру, согласно опросу в Ижевске, верят, что если сжечь бумажку с желанием, то оно обязательно сбудется.

"8 процентов опрошенных каждый год смотрят поздравление президента по телевизору. А еще 5 процентов ижевчан готовят на праздник традиционные блюда. 3 процента жителей верят, что желание сбудется, если в новогоднюю ночь сжечь бумажку с записанным желанием, а после бросить пепел в бокал шампанского и выпить его до дна", — передаёт udm-info.ru.

Кроме того, 1 из 100 горожан принаряжаются к праздничной ночи непременно в новую одежду, 12 процентов загадывают желание под бой курантов, а 9 процентов обязательно выпивают бокал шампанского.

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