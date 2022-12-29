Екатеринбургские медики остались без премии из-за отсутствия прививки от гриппа

Работники Областной детской клинической больницы №1 и Областного перинатального центра в Екатеринбурге сообщили, что руководство отказалось выплачивать премию из-за отсутствия прививки против гриппа.

По словам специалистов, обычно они получают эти деньги один раз в год. Как подчеркнули сотрудники, руководство не предупредило их о санкции в виде лишения премии. Она составляла 125% оклада, сообщили в tagilcity.ru. Представители ОДКБ №1 в свою очередь напомнили о существовании договора, согласно которому выдача средств возможна только при обязательной вакцинации.

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