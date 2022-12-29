В центре Красноярска посетителей ждёт ледяной бар

Жители Красноярска могут открыть для себя новое модное место в городе — оригинальный ледяной бар.

Как пишет prmira.ru, теперь не боящиеся холода красноярцы могут отведать ароматный глинтвейн или горячий какао в необычном антураже — зимней барной стойке от ресторана Seabass & sauvignon. Отмечается, что цены здесь вполне доступные: например, какао обойдётся посетителям в 150 рублей, а чашка душистого чая с облепихой, апельсином и лимоном — всего в 100 рублей.

Красноярский зимний бар открыт для посещения ежедневно с 16:00 до 21:00. Его можно найти рядом со входом в ресторан Seabass & sauvignon, расположенный на проспекте Мира.

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