В Бронницах по непонятной причине спилили недавно посаженную новогоднюю ель

Незадолго до новогодних праздников в Бронницах на радость детям и взрослым появилась живая новогодняя ёлка. Однако спустя некоторое время лесную красавицу неожиданно спилили, невзирая на возмущение местных жителей, пишет издание "Вести Подмосковья".

Прекрасная ель совсем недолго пробыла украшением одного из дворов микрорайона Соловьиная Роща. После того как местные жители возмутились фактом спиливания ёлки, в администрации населённого пункта объяснили, что ель якобы обзор камере, а в другие места камеру по каким-то непонятным причинам установить не удалось.

"Данная елка сегодня была спилена, в связи с тем, что она закрывала обзор камере "Безопасный регион", которая захватывает детскую площадку и подъездные пути. В другие места камеру установить не получилось, т. к. был ограничен обзор, либо камера попадала под прямые солнечные лучи. Взамен спиленной елки на данной дворовой территории будут высажены три дополнительные ели в 2023 году в весенний период. Приносим свои извинения. С уважением, Администрация г. о. Бронницы", — сообщили в администрации.

Почему для ели нельзя было сразу выбрать более подходящее место, местные власти не уточнили.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.