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Эксперт поделилась идеями для новогодних подарков детям

Общество

Дети с особенным трепетом ждут новогоднее торжество, пребывая в предвкушении чуда. И неважно, где вы планируете встречать год Кролика, дома в кругу семьи или большой компанией, важно наряжаться и дарить себе и близким праздничное настроение. Идеями новогодних подарков для детей поделилась с читателями Pravda.Ru представитель бренда LOLOCLO Юлия Терентьева.

Эксперт поделилась идеями для новогодних подарков детям

"Маленьким принцессам можно подарить сумку-мешок, расшитую сверкающими пайетками, которая дополнит любой праздничный образ или платье с воланами из роскошного бархата. Модель из мягкого, уютного и эластичного материала с деликатным блеском обязательно придётся по душе творческим натурам. К праздничному образу можно добавить воротник из фатина, украшения с кристаллами, туфли в стиле "Мэри-Джейн” или лакированные лодочки. А для повседневного — ботинки со шнуровкой и уютный кардиган.

Для юных джентльменов подойдут комфортные свитшоты и трикотажные рубашки — идеальный выбор для тех, кто предпочитает спортивный стиль", — отметила эксперт.

Также универсальный подарок для детей и взрослых — свитшот молочного цвета в подарочном комплекте с фломастерами для рисования по тканям. Вместе с ребёнком сделайте рисунок, чтобы все окружающие могли любоваться уникальным принтом. Ведь лучший подарок сделан своими руками.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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