Лётчик-испытатель о планах убрать бортинженера в самолёте ТУ-214: преступление

Летчик-испытатель Николай Карпов объяснил, почему из состава экипажа пассажирского самолёта ТУ-214 ни в коем случае нельзя убирать бортинженеров.

Заслуженный пилот Российской Федерации, вице-президент Ассоциации гражданской авиации "Авиасоюз" Николай Карпов раскритиковал планы "Аэрофлота" отказаться от услуг бортинженеров на самолёте Ту-214.

Ранее эксперт в сфере коммерческой авиации Роман Гусаров сообщил, что Россия сможет в течение пяти лет восстановить парк самолётов.

Представители авиакомпании считают, что пассажирскому судну нужен экипаж из двух человек, а не из трёх.

"Из самолёта, который и три человека пилотируют с трудом, убирать бортинженера — это преступление. Все панели бортинженера на ТУ-214 расположены наверху, в то время как на новых "Боингах" та же информация располагается перед экипажем, — цитирует слова Карпова NEWS. ru.

Он предупредил, что теперь лётчики будут вынуждены постоянно отвлекаться от пилотирования самолётами.

"Если нет школы по подготовке бортинженеров, то надо их организовать, а если этого не сделать, то это финиш", — выразил своё мнение лётчик-испытатель.

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