Житель Томска случайно чуть не убил женщину и её сына выхлопными газами автомобиля

Представители Следственного комитета по Томской области заявили, что женщина и её маленький сын едва не погибли в квартире из-за выхлопных газов.

По данным ведомства, 62-летний мужчина припарковал машину на цокольном этаже и забыл выключить двигатель. Газы попали в квартиру через вентиляцию, отметили в СК.

Россиянка и её ребёнок на первом этаже отравились угарным газом. Правоохранители завели уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мать и семеро детей отравились угарным газом в Кировской области. Предположительно, причиной послужил неисправный дымоход.

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