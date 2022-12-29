"Одноклассники" помогут россиянам найти потерянных питомцев в новогодние праздники

"Одноклассники" запустили проект для поиска домашних питомцев, потерянных в период новогодних праздников.

Как сообщили в пресс-службе социальной сети, с 29 декабря по 15 января пользователи смогут получить до 5 тысяч рублей, чтобы опубликовать и продвинуть объявление о пропаже животного с помощью рекламного кабинета.

Отмечается, что некоторые питомцы сталкиваются с серьёзным стрессом во время запуска салютов, поэтому они нередко убегают или прячутся в новогоднюю ночь.

"В случае потери любимца необходимо направить в службу поддержки ОК ссылку на пост с объявлением о пропаже", — рассказали в соцсети.

После модераторской проверки пользователь получит деньги на запуск продвижения. Помимо этого, "Одноклассники" и фонд "РЭЙ" сделали памятки с правилами, которые россияне должны соблюдать на зимних праздниках во избежание пропажи питомца.