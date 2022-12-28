Роскачество: интернет-магазины в РФ снимают с продажи детские игрушки "Хагги Вагги"

Интернет-магазины и маркетплейсы в РФ отказываются торговать игрушками "Хагги Вагги". Об этом рассказали представители Роскачества.

Как написали на официальном сайте российского ведомства, Ozon, Wildberries, "Яндекс Маркет" и "СберМегаМаркет" убрали карточки товаров с "монстрами".

"Магазины "Азбука детства" и Elmers-mama вывели игрушки из ассортимента", — отметили в Роскачестве.

Вместе с этим в ведомстве сообщили, что руководство сети магазинов "Детский мир" потребовало у производителей игрушек выводы повторных исследований.

Ранее в Роскачестве заявили о превышении концентрации фенола в игрушках "Хагги Вагги".

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