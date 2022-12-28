Сатановский в недоумении, за какие слова о ветеранах на него заявили в полицию: "Развожу руками"

Политолог Евгений Сатановский не в курсе, за какие именно слова про ветеранов на него мог подать заявление в полицию московский пенсионер Владимир Тищенко, пишет Газета.Ru.

Как ранее проинформировал Telegram-канал 112, пенсионеру настолько не понравилось некое высказывание Сатановского касательно ветеранов, что он поспешил поставить в известность о нём органы правопорядка.

"Даже если какому-то пенсионеру что-то не понравилось, откровенно говоря — моё ли это дело? Если полиция ко мне с чем-то обратится или ФСБ ко мне обратится, или киллер ко мне придет, то я с этим буду разбираться. Вы мне эту новость сказали — развожу руками. Не в курсе, понятия не имею про что это. На меня столько всего писали в разные структуры, вы не поверите", — сказал Сатановский.

Политолог заверил, что просто не мог сказать ничего оскорбительного насчёт ветеранов. Он отметил, что вообще на эту тему ничего не говорит, при том, что к ветеранам он испытывает бесконечную жалость. Сатановский напомнил, что советские политики много чего обещали ветеранам ВОВ, но так ничего и не выполнили. Эксперт добавил, что в его семье на фронте в Великую Отечественную погибла половина семьи, поэтому он искренне не понимает, "кому и что может не понравиться".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.