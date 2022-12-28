Суд вынес приговор напавшему на пермский вуз Бекмансурову

Открывшему стрельбу в классическом университете Тимуру Бекмансурову сегодня начали оглашать приговор в Пермском краевом суде. В результате происшествия 20 сентября 2021 года погибли шесть человек и несколько десятков пострадали. Об этом пишет издание URA.RU.

Корреспондент агентства сообщил, что к рассмотрению уголовного дела приступили 5 сентября, в нём насчитывается 106 томов, а свидетелей набралось более 200. Оглашение приговора будет проходить несколько дней.

Некоторые пострадавшие подали иски о возмещении морального вреда. Подсудимый признал вину и согласился с ними.

Позже стало известно, что суд приговорил "пермского стрелка" к пожизненному заключению.

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