"Либералы и предатели", покинувшие России, должны быть лишены имущества. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, прокомментировав публикацию зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Цеков полагает, что без недвижимости должна остаться и Алла Пугачёва.
"Всё имущество через суд необходимо конфисковать и пустить на помощь бойцам в зоне СВО. И у Пугачёвой тоже надо, это будет всем хорошим уроком", — сказал сенатор.
Ранее Медведев отметил, что покинувшие РФ граждане критикуют родину, желая ей поражения. Это зампред Совбеза захотел считать основанием лишения дохода. Он заявил, что таких людей нельзя обратно пускать в страну. Жизнь в России для них будет возможна лишь в случае раскаяния, сказал Медведев.
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