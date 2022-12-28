Сенатор Цеков призвал отобрать имущество Пугачёвой и других артистов РФ

"Либералы и предатели", покинувшие России, должны быть лишены имущества. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, прокомментировав публикацию зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Цеков полагает, что без недвижимости должна остаться и Алла Пугачёва.

"Всё имущество через суд необходимо конфисковать и пустить на помощь бойцам в зоне СВО. И у Пугачёвой тоже надо, это будет всем хорошим уроком", — сказал сенатор.

Ранее Медведев отметил, что покинувшие РФ граждане критикуют родину, желая ей поражения. Это зампред Совбеза захотел считать основанием лишения дохода. Он заявил, что таких людей нельзя обратно пускать в страну. Жизнь в России для них будет возможна лишь в случае раскаяния, сказал Медведев.

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