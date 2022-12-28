Пригожина проверяют на наемничество

УМВД Василеостровского района проводит проверку в отношении петербургского предпринимателя Евгения Викторовича Пригожина в рамках статьи 359 УК РФ "Наемничество" и 282 УК РФ "Возбуждение ненависти или вражды".

Заявителем выступает некто Дмитрий Молчанов. По имеющейся информации, документы, подтверждающие эти данные, были переданы одним из сотрудников СК РФ.