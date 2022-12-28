Пригожина проверяют на наемничество

УМВД Василеостровского района проводит проверку в отношении петербургского предпринимателя Евгения Викторовича Пригожина в рамках статьи 359 УК РФ "Наемничество" и 282 УК РФ "Возбуждение ненависти или вражды".
Заявителем выступает некто Дмитрий Молчанов. По имеющейся информации, документы, подтверждающие эти данные, были переданы одним из сотрудников СК РФ.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.