Песков: слова Медведева о сбежавших из РФ "предателях" — это проявление его гражданской позиции

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о "предателя", покинувших родину.

Представитель Кремля сказал, что речь идёт об очень эмоциональном моменте, при котором невозможно оставаться в стороне и не выражать свою гражданскую позицию.

"Там же идет речь о тех, кто нарушает наше законодательство, нарушает наши законы. Естественно, кто нарушает наши законы, должны нести за это ответственность. Вы знаете, что сейчас в целом достаточно эмоциональный момент, и, конечно, многие проявляют свою гражданскую позицию, в том числе и Дмитрий Анатольевич", — отметил Песков, когда его спросили, совпадает ли мнение Медведева с мнением первых лиц страны.

Ранее Медведев заявил, что жители РФ, уехавшие из страны — предатели, потому что они желают её поражения и краха, а значит, являются врагами государства и народа.

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