Песков: мирный план по Украине не может существовать без вхождения в РФ четырёх новых регионов

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, какие условия ставит Россия для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Песков заверил, что никакой "мирный план по Украине" не может существовать, если он не учитывает вхождения в состав России четырёх новых регионов.

Он отметил также, что президент России по традиции поздравит россиян с Новым годом.

Пресс-секретарь главы РФ пояснил, что Дмитрий Медведев в своих постах выражает личную гражданскую позицию, которая может не совпадать с мнением Кремля. Это относится и к его недавнему посту об уехавших россиянах.

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