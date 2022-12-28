Юрист: после увольнения можно ещё три месяца получать зарплату

Если работодатель увольняет человека из-за сокращения штата организации, то бывший работник может рассчитывать на сохранение зарплаты в течение трёх месяцев, рассказала юрист Фатима Дзгоева.

"Бывшие сотрудники могут рассчитывать на выплату за то время, пока не найдут новую работу", — пояснила доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ в интервью Общественной Службе Новостей.

Обычно, отметила специалист, речь идёт о двухмесячном пособии, но можно подобную выплату получить и за третий месяц.

Для этого необходимо за две недели после увольнения зарегистрироваться в службе занятости и документально подтвердить, что на содержании уволенного есть иждивенцы и отсутствуют средства к существованию, добавила юрист.

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