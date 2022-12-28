Карьерный консультант об изменениях на рынке труда в связи с СВО: "Нужны кандидаты 50+"

На рынке труда востребованы кандидаты старше пятидесяти лет, однако, не правильно связывать ситуацию с проведением спецоперации на Украине, заявил эксперт по рынку труда, карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

Как подчеркнул Валинуров, заявления о том, что бизнесмены охотнее берут на работу кандидатов 50+, чем молодых людей, которые походят под критерии частичной мобилизации, по большей части "фейки".

"То, что кандидаты 50+ нужны рынку — это факт. Когда мы размещаем резюме на сайтах по поиску работы, первичный отбор делают девочки возраста 22+, для которых возраст 50+ - это примерно как возраст их пап или дедушек, поэтому они не приглашают их. Но когда проводятся встречи на уровне акционеров, топ-менеджеров или директоров, для них этот возраст ограничением не является", — пояснил Валинуров Общественной Службе Новостей.

По прогнозам эксперта, ситуация на рынке труда в 2023 году не изменится не сильно. "Отток" молодых людей, которые были призваны в рамках частичной мобилизации и вовсе не скажутся на спросе и предложении.

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