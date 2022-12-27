Губернатор Белгородской области надеется, что в ближайшее время жители вернутся домой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков надеется, что в ближайшее время жители вернутся домой.

В связи со сложной ситуацией в приграничных районах Белгородской области, местным жителям пришлось уехать из своих домов. В начале ноября из Белгородской области вынужденно уехали 800 семей, сообщает bel.ru.

Гладков надеется на скорое возвращение всех местных жителей. По его оценкам, случится это может уже после Нового года.

"Конечно, сейчас непросто всем тем, кто находится за пределами родного края, родной области. И я надеюсь, что в ближайшее время, после Нового года, все вернутся в свои родные дома", — сказал Гладков.

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