Вооружённого мужчину из Сургута задержали по пути из зоны СВО

Вооружённого 31-летнего мужчину из Сургута задержали по пути из зоны СВО в Ростове-на-Дону.

Ранее судимый мужчина получил ранение в зоне СВО на Украине. Он был отправлен в госпиталь, после которого мужчина решил поехать в Югру, сообщает muksun.fm.

Однако в Ростове его задержали. При осмотре вещей у мужчины нашли сюрикены и кастет. Мобилизованный объяснил, что это сувениры, которые он вёз домой.

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