Психолог: если подросток не хочет говорить, где и с кем он будет отмечать Новый год, отпускать его не нужно

Кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования" Светлана Лобынцева рассказала, в каких случаях родители могут отпустить подростка на новогоднюю вечеринку с друзьями, а когда это может повлечь за собой нехорошие последствия, пишет Газета. Ru.

Эксперт отметила, что без проблем можно отпустить праздновать Новый год в компании сверстников ребёнка, у которого с родителями доверительные отношения, и который всегда соблюдает договорённости относительно сроков возвращения с прогулок и мероприятий, всегда берёт трубку, когда звонят родители и отвечает на их сообщения.

Если же ситуация прямо противоположная, подросток не хочет рассказывать о своей компании на Новый год, явно что-то скрывает и даже нервничает — отпускать его на вечеринку не стоит.

"Если ребенок отказывается говорить, где и с кем конкретно планирует праздновать Новый год, не хочет сообщать адрес и контакты друзей, сильно нервничает от ваших расспросов — это дает вам повод спокойно отказать. Или если вы сами испытываете панический страх, понимаете, что не справитесь с ним и будете звонить ребенку каждые пятнадцать минут, лучше честно скажите ему об этом, иначе испортите праздник ему и себе", — рассказала Лобынцева.

Также психолог советует хорошо подумать, отпускать ли на вечеринку со сверстниками ребёнка, который по характеру является тихим, скромным и застенчивым. Такой подросток, скорее всего, предпочтёт компании друзей празднование с семьёй, но это должен быть именно его выбор, а не навязанное решение родителей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.