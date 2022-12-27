Звезда "Битвы экстрасенсов" Кажетта заявила о причине затягивания конфликта на Украине

Участница "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова периодически даёт прогнозы относительно исхода спецоперации. Она заявила в беседе с "МК", что у СВО не видно конца и края, и она будет продолжаться.

"Конфликт несколько затянулся, потому на нашу землю, в Россию, пришёл Бог войны. Это основная причина. Поэтому, как я уже говорила, в 2023 году конфликт на Украине будет продолжаться. Нам нужно пережить это непростое время. Будут и провокации, и некоторые неприятные моменты, но в итоге всё будет хорошо. Русские люди очень сильные духом, они могут противостоять любым неприятностям", — сказала экстрасенс.

Она не увидела эскалации конфликта. Будет напряжение в приграничных с Украиной районах. В итоге спецоперация должна завершиться мирными переговорами. Ахметжанова прогнозирует, что новые регионы останутся в составе России.

Также Кажетта Ахметжанова увидела возврат ушедших из РФ фирм в 2025 году.

"К этому времени в нашей стране всё восстановится окончательно. И бренды вернутся, и экономика поднимется. А вот Бог войны пока не уйдёт. Поэтому возможно разжигание конфликтов со стороны наших недругов на территории других стран СНГ," — рассказала экстрасенс.

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