Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
МО РФ: артиллерия России "разметала" бригаду теробороны ВСУ у Торского
Психолог: если подросток не хочет говорить, где и с кем он будет отмечать Новый год, отпускать его не нужно
В Красноярском крае осудят женщину за избиение полуторогодовалой дочки
Врач из Уфы Загидуллин предостерёг об опасности короткой стрижки ногтей
Военные эксперты опровергли информацию о наёмниках и девушках на блокпостах под Харьковом
Командир "Князь": бойцы РФ сражаются под Харьковом в окопах времён Второй мировой войны
Школа современной пьесы представит премьеру "Женское счастье"
ВСУ перебрасывают подкрепления из Харьковской области в Бахмут из-за высоких потерь
Залужный: в рядах ВСУ наблюдается массовое дезертирство

Звезда "Битвы экстрасенсов" Кажетта заявила о причине затягивания конфликта на Украине

Общество

Участница "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова периодически даёт прогнозы относительно исхода спецоперации. Она заявила в беседе с "МК", что у СВО не видно конца и края, и она будет продолжаться.

Звезда "Битвы экстрасенсов" Кажетта заявила о причине затягивания конфликта на Украине

"Конфликт несколько затянулся, потому на нашу землю, в Россию, пришёл Бог войны. Это основная причина. Поэтому, как я уже говорила, в 2023 году конфликт на Украине будет продолжаться. Нам нужно пережить это непростое время. Будут и провокации, и некоторые неприятные моменты, но в итоге всё будет хорошо. Русские люди очень сильные духом, они могут противостоять любым неприятностям", — сказала экстрасенс.

Она не увидела эскалации конфликта. Будет напряжение в приграничных с Украиной районах. В итоге спецоперация должна завершиться мирными переговорами. Ахметжанова прогнозирует, что новые регионы останутся в составе России.

Также Кажетта Ахметжанова увидела возврат ушедших из РФ фирм в 2025 году.

"К этому времени в нашей стране всё восстановится окончательно. И бренды вернутся, и экономика поднимется. А вот Бог войны пока не уйдёт. Поэтому возможно разжигание конфликтов со стороны наших недругов на территории других стран СНГ," — рассказала экстрасенс.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Экс-советник Пентагона Макгрегор: в США начинают терять интерес к Украине

Макгрегор уверен, что разгром ВСУ может стать "началом конца" украинского конфликта.

Экс-советник Пентагона Макгрегор: в США начинают терять интерес к Украине
Sohu: в США радовались "заморозке" средств России, пока не всплыл один нюанс
Sohu: в США радовались "заморозке" средств России, пока не всплыл один нюанс
Хатылев: ударивший по аэродрому в Энгельсе дрон не был запущен с территории Украины
В России военные изобретатели предложили применить в СВО межконтинентальные ракеты "Сатана"
Россия открыла "зелёный коридор" для друзей по ОДКБ Сергей Лебедев Путин победил, собрав в непростое время лидеров 9 стран СНГ Любовь Степушова Знак зодиака 27 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
RusVesna.su: ТОС-1А "Солнцепёк" спецназа "О" ВС РФ сжёг танки ВСУ на Краснолиманском направлении
Политик Филиппо: Зеленский выступал перед "фантомным" Конгрессом США
Financial Times: пять принципов Суровикина развеют Украину по ветру
Financial Times: пять принципов Суровикина развеют Украину по ветру
Последние материалы
Эксперт Лобусев: Турция не откажется от газа из РФ после обнаружения крупного месторождения
М.К. Бхадракумар: война на Украине — похоронный звон по НАТО
Пленный ВСУ Церуш: командование оставило военнослужащих на передовой СВО без еды и воды
Алла Довлатова объяснила исчезновение Дмитрия Нагиева с российского ТВ
Россия открыла "зелёный коридор" для друзей по ОДКБ
OhmyNews: Южная Корея подняла свою военную авиацию, увидев в стае птиц дроны КНДР
В Подмосковье при странных обстоятельствах погиб сын авторитетного бизнесмена с Украины
В Роспотребнадзоре рассказали, как проверить икру на натуральность и выбрать качественный продукт
Дело кооператива "Бест Вей": диалог с ГУ МВД по Санкт-Петербургу
Жемчугов: противовоспалительные препараты позволят избежать осложнений при гриппе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников