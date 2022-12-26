Марков о причинах бегства из РФ: мобилизованных бросают на фронт, а родственники покупают им всё

Политолог Сергей Марков считает, что Владимир Путин сочувствует сбежавшим за границу россиянам, так как они являются членами семей российской элиты.

Марков отметил, что президент России не осуждает тех, кто не проявил свой патриотизм.

Политолог считает, что государство виновато в том, что не сумело воспитать настоящих патриотов.

Свою роль, по мнению политического деятеля, сыграло и то, что мобилизация в России была настолько плохо организована, что испугались даже патриоты.

"Когда мобилизованных бросают на фронт, а родственники покупают им всё, что должно дать государство, но не дает, и это на сотни тысяч рублей, это пугает людей", — написал Марков в своём микроблоге.

Он рассказал о том, кто, по его мнению, покинул пределы Российской Федерации.

"Больше всего таких уехавших среди членов семей российской элиты. Многих из них Путин знает лично и с сочувствием относится к их проблемам. Поэтому. Не осуждаем. Не обижаем. Сочувствуем. Помогаем стать патриотами", — отметил Марков.

Ранее журналистка Анастасия Кашеварова заявила, что в бегстве из России виновато государство.

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